دبي تستضيف النسخة الـ 89 من مؤتمر 2024 العالمي للمكتبات والمعلومات

المصدر: وام

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اختار الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، إمارة دبي لاستضافة النسخة الـ 89 من مؤتمر 2024 العالمي للمكتبات والمعلومات خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس القادم، وهو الحدث السنوي الرئيسي للاتحاد.

ويأتي فوز دبي باستضافة هذا الحدث الدولي، بعد أن قدمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون ودائرة السياحة والاقتصاد في دبي، ملف الدولة لتصبح بذلك دبي أول مدينة عربية في الشرق الأوسط تحظى بهذه الاستضافة، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزا للتبادل الثقافي والمعرفي إقليمياً وعالمياً.

وقال فهد المعمري رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات إن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في إمارة دبي باستضافة وتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات في نسخته الـ 89، هو إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الدولة، بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للزوار الدوليين لتجربة ثقافات المكتبات الأخرى والتعرف عليها، وللمشاركين من البلد المضيف والمنطقة للانغماس في المكتبات الدولية.

من جهته قال الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، في بيان له : “ إنه خلال السنوات الأخيرة وتحديدا مع إنشاء الأقسام الإقليمية ، التزمت “الإفلا” بأن تكون منظمة عالمية ، وهي تبذل المزيد لتعزيز الشمول الجغرافي والثقافي بما يتماشى مع قيمنا الأساسية ، وبعد 95 عامًا على تأسيسها ، نتطلع إلى عقد أول مؤتمر لنا على الإطلاق في العالم الناطق بالعربية، مشيرا إلى أن “الإفلا” باعتبارها منظمة عالمية ، تسعى إلى توفير مساحة للتبادل والتعلم بين الثقافات والاستماع لوجهات نظر أعضائها ”.

من جانبه قال عماد بشير رئيس لجنة “الإفلا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نتطلع إلى مشاركة المزيد حول خطط المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات خلال الحدث المرتقب، حيث سيستعرض المشاركين عمل المكتبات في دولة الإمارات والمنطقة بصفة عامة".

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