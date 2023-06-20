الإمارات الدولة المفضلة للعيش لدى الشباب العربي

المصدر: البيان

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كشفت نتائج استطلاع "أصداء بي سي دبليو" الخامس عشر لرأي الشباب العربي الصادرة اليوم، عن استمرار الإمارات للعام الثاني عشر على التوالي "البلد المفضل" للعيش بالنسبة للشباب العربي، والتي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. وترسخ هذه النتيجة مكانة الدولة بين أوساط الشباب العربي كواحدة من أفضل الأماكن للعيش ونموذجاً يحتذى به لبقية دول العالم العربي. واحتلت الولايات المتحدة وكندا المرتبتين الثانية والثالثة للعام الثالث على التوالي.

ومن اللافت في الاستطلاع هذا العام أن ثلاثاً من دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات والسعودية وقطر - تظهر في قائمة الدول الخمس المثالية الأوائل للمرة الأولى منذ تسعة أعوام. ويقول الشباب والشابات العرب إنهم يفضلون حالياً العيش في قطر أكثر من المملكة المتحدة، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة مع المملكة المتحدة في قائمة الدول التي يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي بها.

ويعد الاستطلاع، الذي أصدرته "أصداء بي سي دبليو" هذا العام تحت عنوان "واقع جديد ونظرة متغيرة"، المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة. وتم إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 27 مارس – 12 أبريل 2023، وتضمن 3,600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً. وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية بما فيها جنوب السودان للمرة الأولى. وأجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي عبر جميع أنحاء المنطقة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن واحداً تقريباً من كل 4 شباب عرب (24%) يعتبرون الإمارات العربية المتحدة الدولة المفضلة للعيش فيها، تليها الولايات المتحدة (19%)، وكندا (19%)، وقطر (14%)، والمملكة المتحدة (13%). وتظهر قطر بين قائمة الدول الخمس الأوائل للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، مما يعكس الشعور الإيجابي لدى الشباب العرب تجاه هذه الدولة بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبقيت دولة الإمارات البلد المفضل الذي يريد معظم الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به للعام الثاني عشر على التوالي. وأجمع على هذا الرأي 22٪ من الشبان والشابات العرب عموماً لتتقدم دولة الإمارات بذلك على الولايات المتحدة (19٪)، وكندا (16٪)، وقطر (15٪)؛ بينما حلت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معاً في المركز الخامس (11٪)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار المملكة كبلد يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به منذ عام 2017.

وأسوةً بالاستطلاعات السابقة، يعود اختيار دولة الإمارات بلداً مفضلاً للعيش إلى أسباب عدة: هي البيئة الآمنة (41٪)، والاقتصاد المتنامي (28٪)، والقيادة الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة (24٪)، والبيئة النظيفة (22٪)، وسهولة بدء الأعمال (20%).

كما تمت الإشادة على نطاق واسع بدولة الإمارات كوجهة مميزة لتكوين الأسرة (19٪)، وتوفيرها باقة واسعة من فرص العمل (17٪)، ومنظومة تعليمية عالية الجودة (16٪)، وامتلاكها تراثاً ثقافياً غنياً (16٪)، فضلاً عن توفيرها رواتب مجزية (13٪). وكانت سهولة الحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات نقطة إضافيةً أخرى لـ 12% من جميع المشاركين

وقال سونيل جون، رئيس شركة "بي سي دبليو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس شركة "أصداء بي سي دبليو": "لا تزال الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة للشباب العربي الباحثين عن الوظائف وفرص الحياة الكريمة والحرية لتحقيق تطلعاتهم. وتساهم حالة انعدام اليقين السائدة في مناطق أخرى والوضع الاقتصادي العالمي الراهن في إبراز مزايا دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة".

وأضاف جون: "نشهد اليوم توجهاً متنامياً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في البنية التحتية عالمية المستوى بالتزامن مع تحولها إلى مراكز حيوية للتجارة والتمويل والسياحة والتعليم والرعاية الصحية. ويرى الشباب العربي في هذه البلدان نموذجاً يحتذى كونها تقدر أهمية توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، إلى جانب إتاحة الإمكانات اللازمة لتحقيق حياة أفضل وأكثر إرضاءً لهم".

واختتم جون: "كشف الاستطلاع عن أمر لافت للغاية وهو ارتقاء مكانة قطر لتصبح بين الدول الخمس الأولى المثالية للعيش فيها والاقتداء بها. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على التأثير الإيجابي الكبير لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر وديسمبر الماضيين؛ هذا الحدث المهم الذي دعم اقتصاد المنطقة بلا شك وعزز من شعور الفخر والاعتزاز العربي عموماً".

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