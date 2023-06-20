اتفاقية لدعم «قرى الإمارات» وتطويرها تنموياً وسياحياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة اتفاقية تعاون مع مجموعة حديد الإمارات أركان، وذلك بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

تأتي الاتفاقية في إطار المساهمة الفاعلة في دعم مشروع «قرى الإمارات»، الهادف إلى تطوير القرى الإماراتية على المستويين التنموي والسياحي، واستكمالاً لسلسلة الاتفاقيات التي يجري توقيعها مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للمجلس، ضمن المساهمات الاجتماعية للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات مشروع قرى الإمارات، وترسيخ مفاهيم التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في صالح المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته وقراه على مستوى إمارات الدولة كافة.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، ماضية في نهجها التطويري والتنموي، حيث تعمل بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وتعزيز دورهم في تحقيق التقدم والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة وقراها.

وقع الاتفاقية محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ممثلاً المجلس، وسعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ممثلاً لمجموعة حديد الإمارات أركان.

وتستهدف الاتفاقية التعاون في المجالات المشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينهم، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس والمتمثلة في دعم التنمية للمناطق والقرى المختلفة في الدولة، ودعم المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل شراكات حقيقية بين القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة حديد الإمارات أركان من خلال المنتجات والخدمات والحلول التي تقدمها، على التعاون مع المجلس من أجل تحقيق التنمية في المجتمع وضمان تقدمه، من خلال التنسيق والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة في خدمة المجتمع، وتنمية القرى، وتطوير مشاريع اقتصادية وسياحية ضمن القرى المستهدفة، بما يعكس حرص الطرفين على الاستجابة لمتطلبات التوجهات الحكومية والأهداف الإستراتيجية الخاصة بها والتي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة وكافة أفراد المجتمع.

من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي: «إن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ماضٍ قدماً في المشروع التطويري والتنموي لقرى الإمارات، حيث يحرص على تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن مختلف قرى الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة، في خطوة استثنائية تستهدف بشكل واضح تعزيز مستوى الخدمات في القرى الإماراتية وتطوير مرافقها، إضافة إلى توفير الدعم المناسب للشباب المواطن للمساهمة بدوره بإنشاء وتطوير المشاريع الناشئة والصغيرة التي تدفع مسيرة التنمية في تلك القرى، وتساهم في جعلها وجهات سياحية وتراثية وترفيهية من الطراز الأول».

شراكة

من جهته قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تأتي هذه الشراكة تجسيداً لالتزامنا بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفد القطاع الاقتصادي للدولة من خلال دعم المشاريع التنموية الحكومية ذات القيمة المضافة. كما يؤكد هذا التعاون حرص المجموعة على ترسيخ المسؤولية المجتمعية في الدولة وتفعيل المشاركة المجتمعية، بشكل يمكنّنا من دعم تطوير المجتمع وتقدّمه ومشاركة قدراتنا وخبراتنا في القطاع».

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