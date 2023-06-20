الإمارات وقطر تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي أعمالها، اعتباراً من يوم أمس الاثنين.

وبهذه المناسبة تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، هاتفياً التهنئة، بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها، أمس.

خطوة مهمة

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وقد بحث سموه والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

تطلعات

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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