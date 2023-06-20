«دبي للمرأة» تنظم اللقاء الثاني لمنتسبات «الإرشاد المهني»

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مؤسسة دبي للمرأة اللقاء الثاني لمنتسبات الدفعة الثانية من «برنامج الإرشاد المهني»Yes Mentorship program، الذي تم إطلاقه تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة.

يأتي البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة في إطار اهتمام وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالارتقاء بمكانة المرأة العاملة وإبراز دورها وتعزيز قدراتها المهنية والقيادية وزيــــادة مشاركـــــــتهــا في الحياة الاقتصادية، بما يساعدها على الاستعداد للمستقبل والتعامل مع تحدياته.

مسيرة

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، إن 19 موظفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي في مقتبل مسيرتهن المهنية، تشاركن في هذه الدورة الجديدة من البرنامج الذي يهدف إلى صقل المهارات المهنية والذاتية للمرأة وفق أفضل المعايير، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف قادة من القطاع الخاص وأصحاب مشاريع من دول الشمال الأوروبي يقومون بدور التوجيه والإرشاد لهؤلاء الموظفات الإماراتيات عبر اجتماعات فردية متواصلة على مدى عام كامل، يتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم كل منتسبة وفقاً لمجال عملها وتطلعاتها المستقبلية، بما يتيح لها اكتساب المهارات العالية والأدوات الفعالة التي تحقق لها التطور المهني والمشاركة المؤثرة في صنع المستقبل.

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