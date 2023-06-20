حملة توعية بالإرشادات الصحية للحجاج

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات لإطلاق الحملة التوعوية الاتصالية الموحدة، أمس، تحت شعار «حج صحي آمن» بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودوائر الأوقاف المحلية في كل إمارة، وتشمل الاشتراطات والإرشادات الصحية للحجاج الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر لضمان حج صحي وآمن.

وأشارت الوزارة إلى تنسيق عالي المستوى بين جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج المتوافدة إلى الأراضي المقدسة، بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج دون التعرض لأي مشاكل صحية، من خلال وجود خطوط ساخنة للرد على استفسارات الحجاج الصحية، بالإضافة للتواصل مع الفرق الطبية المرافقة للحملات للدعم بالأدوية والاستشارات الطبية. بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بصحة وسلامة.

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