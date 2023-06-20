تخريج الدفعة الأولى من «البرلمانيون الشباب»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت وزارة الثقافة والشباب متمثلة بالمؤسسة الاتحادية للشباب ومؤسسة وطني الإمارات وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن تخريج الدفعة الأولى من «برنامج البرلمانيون الشباب»، الذي ضم 50 عضواً مشاركاً من شباب وشابات دولة الإمارات، وذلك في خطوة رائدة لرسم مستقبل العمل المجتمعي البرلماني الإماراتي، والالتزام بتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية وإشراكهم في صنع القرار واستشراف المستقبل.

أقيم حفل التخريج بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وذلك تتويجاً لرحلة خلاقة لنخبة من الشباب الإماراتيين الذين تم اختيارهم بدقة من الفئة العمرية التي تتراوح بين 23 إلى 35 عاما لتأكيد الأهمية البالغة لهذا البرنامج الريادي في رعاية الجيل القادم من القادة الذين سيشكلون مستقبل المشهد البرلماني الإماراتي، ليقف المشاركون اليوم بفخر على أعتاب رحلة التمكين التي ترسم مسار الساحة السياسية للشباب الطموح في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تراهن عليهم في بناء الوطن وحماية مكتسباته وتجسيد تطلعاته المستقبلية.

رؤية

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب إن دولة الإمارات دأبت على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم كـأعمدة أساسية في المجتمع وصناعة القرار وقيادة مسيرة التنمية نحو تحقيق الإنجازات في كافة المجالات وإشراكهم المباشر في استشراف المستقبل ووضع الأسس لبناء جيل مجهز بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة وتخدم التطلعات الوطنية التي تتماشى مع استراتيجية مئوية دولة الإمارات العربية المتحدة 2071.

وأكد أن «برنامج البرلمانيون الشباب» يعد فرصة للشباب الإماراتي للتعلم والتفاعل واكتساب المهارات التي تقود إلى خدمة مجتمعهم ووطنهم، مضيفاً أنه يتطلع قدماً لرؤية المشاركين يمارسون أدواراً نشطة في العمل البرلماني والمساهمة في صنع القرارات التي تلبي احتياجات الشباب وتعزز من تمكينهم في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن البرنامج يعد نموذجاً ملهماً لتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية وتشكيل مستقبلهم بأيديهم.

احتفاء

ومن جانبه أشاد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات بمنتسبي برنامج البرلمانيين الشباب، مضيفاً أن الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج البرلمانيين الشباب هو تجسيد للاعتزاز الوطني الكبير، والثناء على فعل وطني خلاق يشترك فيه الجميع لترسيخ ذاكرة الوطن وهويته وأحلامه والانتماء إليه في نفوس وعقول الأجيال القادمة من الشباب الإماراتي الذين يمثلون جوهر رؤية الوطن بتفانيهم والتزامهم ولتعزيز قدراتهم وأدائهم.

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