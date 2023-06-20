«حكماء المسلمين» يدعو إلى تكثيف الجهود للحد من خطابات الكراهية ونشر ثقافة الحوار

المصدر: أبوظبي - وام

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دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس إلى ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من خطابات الكراهية والتمييز بين البشر، التي تعرقل مسيرة التنمية في المجتمعات، وتقوض السلم الاجتماعي ونشر قيم الحوار والسلام والتعايش المشترك.

احتفاء

وأكد المجلس في اليوم الدولي لمواجهة خطاب الكراهية، الذي تحتفي به الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من شهر يونيو من كل عام، ضرورة التصدي للخطابات التي تحض على الكراهية والتمييز بين البشر بدوافع دينية أو عرقية أو اجتماعية، وما تحدثه من آثار نفسية وجسدية ليس على أفراد أو جماعات فحسب بل على مجتمعات بأكملها.

وأضاف المجلس في بيان له إنه يسعى منذ تأسيسه عام 2014 للعمل على تعزيز السلم ونشر ثقافة الحوار ومكافحة كافة أشكال الكراهية والعنصرية والتعصب والتمييز، وذلك من خلال العديد من المبادرات والأنشطة والمشروعات التي تستهدف الحد من هذه الظواهر الخطيرة، كما يواصل العمل مع الشركاء لنشر ثقافة اللقاء والتعارف والأخوة الإنسانية.

وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود دولة الإمارات في اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخيّاً؛ لتعزيز التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء، وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم، كما يدعو للإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف، ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.

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