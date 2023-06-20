سفير الإمارات يحضر «عروض البهجة» في جمهورية القمر المتحدة

المصدر: موروني - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعيد محمد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة أن الدبلوماسية الثقافية تعتبر مفتاح التقارب بين الشعوب، وأنها صمّام أمان حقيقي للأمم التي تبحث عن السلام.

جاء ذلك بمناسبة حضوره افتتاح العرض الأول لبرنامج «عروض البهجة» الذي أقيم في ساحة الاستقلال بالعاصمة موروني، والذي يأتي ضمن برنامج ثقافي فني متكامل بالتعاون مع الألكسو ووزارة الثقافة القمرية، وبحضور الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وقال المقبالي: «أتوجه بجزيل الشكر إلى مبادرة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان لتنظيمها برنامجاً متكاملاً يهدف إلى تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز