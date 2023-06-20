ريم الهاشمي تزور فنزويلا ضمن جولة أمريكا اللاتينية والكاريبي

المصدر: كاراكاس-وام

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زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار جولة معاليها في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

والتقت معاليها مع نيكولاس مادورو موروس، رئيس فنزويلا، وعدد من كبار المسؤولين حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها.

وتأتي زيارة معالي الهاشمي في أعقاب الزيارة التي قامت بها الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة الرئيس، إلى دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر 2022.

كما عقدت معالي الهاشمي محادثات مع دلسي رودريغيس نائبة الرئيس ومعالي ايبان ادواردو بينتو وزير الخارجية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

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