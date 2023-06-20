«دُبيّ لرعاية النّساء» تحيي اليوم العالمي للوقاية من التنمر الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال في احتفالات الدولة باليوم العالمي للوقاية من التنمر الإلكتروني، الذي أطلقته هيئة الأُمم المُتحدة بهدف نشر الوعي بالطرائق الأكثر جدوى لمُكافحة مُختلف أشكال التنمُّر وتحتفي به الدول في الـ16 من يونيو من كُل عام.

ونشرت المُؤسسة ضمن حملتها الرقميّة المواكبة للمناسبة حزمة من النشرات التي تحمل في طياتها معلومات ونصائح مُوجهة للبالغين في المُجتمع عن الظاهرة. وأكدت شيخة المنصوري المديرة العامة للمُؤسسة بالإنابة أنَّ مُشاركة المُؤسسة في هذا اليوم تـأتي ترجمةً لرؤية قيادة الإمارات واستراتيجيتها الرامية إلى ضمان حُقوق الأطفال عبر منظومةٍ مُتكاملة من القوانين والتشريعات والبرامج.

وأوضحت المنصوري أنَّ المُؤسسة تحرصُ على بثّ رسائل التوعية، لافتةً إلى مُشاركتهم بشكلٍ سنويّ في الأسبوع الوطني للوقاية من التنمُّر في البيئة المدرسيّة والذي يُقام تحت رعايةٍ كريمة من سُموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النّسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأُمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمُؤسسة التنمية الأُسرية تستهدف شرائح المجتمع كافة.

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