95 % نسبة الجلسات والاجتماعات عن بُعد في المحاكم الاتحادية

المصدر: أبوظبي-وام

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كشفت دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن إجمالي نسبة الجلسات والاجتماعات المنعقدة عن بُعد في المحاكم الاتحادية بلغ 95 % بحسب إحصائية الربع الأول من العام 2023.

وأكدت الدائرة أن الإجراءات المتخذة بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بُعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، ساهمت بشكل فعال في تعزيز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويدعم تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الدائرة أن عدد جلسات الدوائر القضائية الحضوري بلغ 139 جلسة فقط فيما بلغ عدد الجلسات عن بُعد 22927 بنسبة بلغت 99 %.

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