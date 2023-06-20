«أبوظبي للإسكان» تباشر تقديم خدماتها للمتعاملين عبر «المركز الموحد» في أدنيك

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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باشرت هيئة أبوظبي للإسكان تقديم خدماتها عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي» الكائن في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والذي يجمع خدمات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين من المنافع السكنية في الإمارة.

وكشفت الهيئة عن حزم من الخدمات والمزايا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنافع السكنية، وأبرزها دعم ذوي الدخل المحدود لمن يقل راتبهم الشهري عن 21 ألف درهم شهري، بمنحة مسكن جاهز دون مقابل.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «إن إنشاء مركز «إسكان أبوظبي» جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تسهيل حصول المواطنين على المنافع السكنية بشكل ميسر وبلا جهد، وبما يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم، ويحقق لهم مستوى متميِّزاً من الرفاهية والأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري».

مبادرات طموحة

وأكد أن مبادرات القيادة الرشيدة متواصلة في تطوير وتعزيز مخرجات قطاع الإسكان في الإمارة، وتمثل آخرها في قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتماد ميزانية لمشاريع الإسكان الحكومية بتكلفة إجمالية بلغت 85.4 مليار درهم لتوفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية لمواطني الإمارة حتى عام 2027، إلى جانب اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتحديث سياسات برامج المنافع السكنية في الإمارة، مما سيسهم في تعزيز تلبية احتياجات المواطنين للمساكن، وتخفيض فترة الانتظار للحصول على المنفعة السكنية.

منح واعفاءات

وأضاف حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: بناء على توجيهات القيادة الرشيدة فإن المركز سيقدم العديد من الخدمات والمزايا الجديدة التي تستهدف دعم ذوي الدخل المحدود، وهم من يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد بالأسرة عن 3725 درهماً. من خلال تقديم منحة مسكن جاهز بدون مقابل، ورفع قيمة قروض البناء، وقروض الهدم وإعادة البناء الآجلة السداد لتصبح 1.75 مليون درهم، لمساعدتهم على اختيار المنفعة السكنية المناسبة، بالإضافة إلى إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى.

تحديث الاشتراطات

وأضاف أن الهيئة حدثت من اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية سواء كانت أراضي أو مساكن، مع الحكومة أو بين المواطنين أنفسهم بتحديد النطاق الجغرافي، وأسباب الاستبدال وموافقة الأسرة ومساحة الوحدة، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري، ومؤكداً على ضمان شمول جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين استفادوا من القروض السكنية في الأعوام الماضية، فقد نصت السياسة الجديدة على إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني.

إسعاد المتعاملين

من جهته، ذكر خليفة الصغير الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان، أن رحلة المتعاملين في مركز «إسكان أبوظبي تبدأ عند استلام رسالة نصية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بطلبه، حيث يستطيع المتعامل إتمام الإجراءات عبر التطبيق الإلكتروني، أو حجز موعد للحضور الشخصي للمركز، حيث سيتم تحديد مسار رحلة المتعامل، بعد وصوله الى مكتب الاستقبال في المركز عن طريق موظفي خدمة المتعاملين وفقاً لنوع الخدمة المطلوبة، كما تقدم مكاتب الشركاء الاستراتيجيين المتوفرة في المركز الموحد لخدمات الإسكان، التسهيلات للمتعامل بعد حصوله على المنفعة السكنية، وذلك لاستكمال الإجراءات الأخرى، ومضيفاً بتوافر مكاتب الشركاء دائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي الأول وبرنامج «تياسير»، ولذلك للتيسير على المواطنين وتوافر غالب الخدمات في مركز واحد.

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