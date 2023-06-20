افتتاح مختبر لعلم الأمراض في«شخبوط الطبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن افتتاح مختبرها الحديث والمتطوّر لعلم الأمراض التشريحي وذلك لدعم فريق علم الأمراض التابع للمستشفى بقيادة خبراء تشخيص الأمراض والحالات المعقدة بأعلى درجات الدقة وباعتماد الأدوات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسيوفر المختبر الجديد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدمات علم الأمراض الجراحية والتي تتضمن تشريح العينات وتقييمها ودراستها، وخدمات علم أمراض الخلايا، أي فحص خلايا مفردة أو مجموعات صغيرة من الخلايا المستخرجة من عملية الكشط أو شفط السوائل أو الأنسجة تحت المجهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المختبر لفريق علم الأمراض إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات، بما فيها الاختبارات الجينية المتقدمة.

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