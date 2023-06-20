«صحة أبوظبي» تكرم فائزي مخيم الابتكار

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرَّمت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، الفائزين في المخيَّم التدريبي للابتكار في الرعاية الصحية، بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي.

ويعدُّ تحدي المخيَّم التدريبي، الذي امتدَّ أربعة أيام، جزءاً من التعاون الذي يجمع الدائرة بكليات التقنية العليا و«بلاج أند بلاي»، الشركة المشغِّلة للمخيَّم، بهدف تعزيز إمكانات ريادة الأعمال في الإمارة، حيث استعرض طلبة كليات التقنية العليا ابتكاراتهم وقدَّموا حلولاً واعدة للرعاية الصحية.

خلال الحفل الختامي للمخيَّم التدريبي، كُرِّمَت المشارَكة الفائزة التي تناولت السياحة العلاجية وتوفير خدمات التأمين الصحي للزائرين الذين يأتون إلى الإمارة بغرض العلاج، وحصل الفريق الفائز على الدعم باحتضان مشروعه من خلال برنامج مُسرِّع التقنيات الصحية التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، تقديراً لجهوده المبتكرة.

وشهد المخيَّم التدريبي التجريبي في أبوظبي مشاركة الطلبة من كليات التقنية العليا في أبوظبي والعين الذين عملوا على تطوير وتصميم حلول مبتكَرة لتحديات مجتمعية واقعية في مجالات طبية محدَّدة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز