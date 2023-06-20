صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يحتفل بالمناسبة في مخيم مريجيب الفهود بالأردن

المصدر: الأردن - وام

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نظم صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والاتحاد للطيران، مبادرة للمرأة اللاجئة في مخيم مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية، احتفالاً باليوم العالمي للاجئين، وذلك بتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويأتي اليوم العالمي للاجئين في العشرين من شهر يونيو من كل عام، وقد ركز في 2023 على إيجاد الحلول للاجئين وعلى قوة إدماجهم تحت شعار «الأمل بعيداً عن الديار.. من أجل عالمٍ أكثر شمولاً للاجئين» لعرض التحديات والصعوبات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون من الأفراد والأسر، لا سيما المرأة والطفل في جميع أنحاء العالم.

200 لاجئة

وقد شارك في المبادرة نحو 200 لاجئة من المخيم مع صاحبات الهمم من مؤسسة زايد العليا، بالإضافة إلى متطوعات ومتطوعين من المؤسسات الثلاث، حيث أتيحت الفرصة لصاحبات الهمم من مؤسسة زايد العليا لجعلهن مشاركات في مبادرات المسؤولية المجتمعية حيث قمن بتصميم حقائب يد مصنّعة من مواد معاد استخدامها دعماً للاستدامة التي تشكل أهمية لدى الجميع.

وتعد هذه الفعالية ضمن الجهود المتواصلة التي توجه بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تتابع أحوال اللاجئين وتطلق المبادرات الرامية إلى توفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما تعمل على تعزيز قدراتهم من أجل مواجهة ما يقابلهم من تحديات وصعوبات.

كما تسهم في تعزيز مبدأ الاستدامة والوعي البيئي، إلى جانب توفير الفرص الاقتصادية لصاحبات الهمم. كما تركز هذه المبادرة أيضاً على مفهوم الاستهلاك المسؤول ومبادئ الاقتصاد المستدام، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الإشراف البيئي بين اللاجئات والمجتمع بأسره.

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