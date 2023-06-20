«كليفلاند أبوظبي» ينقذ قلب مريض عمره 70 عاماً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مستشفى كليفلاند كلينك ـ أبوظبي مريضاً بعمر الـ 70 عاماً بحالة حرجة، وألم شديد في الصدر، وكانت ابنته لايديلاين بصحبته.

وأوضح الدكتور روني شنتوف، استشاري أمراض القلب في معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية بمستشفى كليفلاند كلينك- أبوظبي: «عملنا وفق منهجية متعددة التخصصات لوضع استراتيجية محكمة حول أفضل طريقة ممكنة لعلاج المريض، خضع على أثرها لعدد من الإجراءات والعمليات، مع الاستمرار بتجنب جراحة القلب المفتوح».

وأضاف الدكتور أشرف العزوني طبيب استشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في المستشفى: «نظراً لحالة أفيلينو المعقدة لم يكن مؤهلاً صحياً لإجراء تطعيم مجازة الشريان التاجي، ولذلك استخدمنا قسطرة في الشريان التاجي عن طريق الجلد، ثم قام زملاؤنا من فريق الأوعية الدموية بعلاج الشريان الأورطي، وسمح لنا ذلك بعلاج الشريان التاجي المتبقي تماماً باستخدام تقنيات علاجية متطورة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز