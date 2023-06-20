«بيئة أبوظبي» تنال جائزة أفضل هيئة إقليمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً على جائزة أفضل هيئة بيئية إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وذلك ضمن جوائز الاستدامة الذي تطلقها كابيتال فاينانس إنترناشيونال.

وتم تكريم الهيئة، لإنجازها سلسلة من المشاريع الرائدة، بما في ذلك إعادة توطين الأنواع، واستعادة النظم البحرية، ومراقبة جودة الهواء والمياه البحرية، والإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وإدارة المياه الجوفية والتربة، فضلاً عن إجراء البحوث العلمية وتنفيذ عدد من برامج التوعية التي حازت على اعتراف وتقدير عالمي، بالإضافة إلى إشراك الشباب وتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والخبرات للمساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة.

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وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام، إن الهيئة عملت بجد على مدى العقود القليلة الماضية لتحقيق مكانها كجهة تنظيمية بيئية رائدة في المنطقة، مشيرة إلى أن الفوز بجائزة كابيتال فاينانس إنترناشيونال يعني أن ما نقوم به تجاوز حدود دولة الإمارات وتردد صداه في جميع أنحاء العالم.

وقال جان مان مدير الجوائز بكابيتال فاينانس إنترناشيونال، إن الاستدامة البيئية ليست بعيدة عن تطلعات كابيتال فاينانس إنترناشيونال، مشيراً إلى أنه تم تكريم الهيئة كنموذج رئيسي للعمل الإيجابي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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