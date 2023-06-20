القمر الاصطناعي 813 في المرحلة النهائية من التصميم

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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أكدت المهندسة إيمان سلطان الشامسي مدير مشروع القمر الاصطناعي 813، أنهم حالياً في المرحلة النهائية من تصميم القمر، حيث تتم الآن دراسة عروض مختلفة من قبل الشركاء العالميين، والتي تتناسب مع أهداف المشروع العلمية والتعليمية، وصولاً لإطلاقه في نهاية العام المقبل 2024، لافتة إلى أن تصميمه وتنفيذه سيكون بكوادر عربية خالصة بمشاركة الباحثين بجامعة الإمارات.

مواصفات فنية

وأضافت الشامسي إنه وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تحديد شركة الإطلاق خلال الفترة المقبلة من مراحل المشروع، وذلك بعد تحديد المواصفات الفنية النهائية للقمر، ودراسة توافق هذه المواصفات الفنية مع صاروخ الإطلاق الأنسب، مبينة أن المشروع سيتم تطويره في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في مدينة العين، فيما يقوم على تمويله وكالة الإمارات للفضاء.

وتابعت سيعمل القمر متعدد الأطياف على مراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية في عدد من الدول العربية، من بينها الغطاء النباتي وأنواع التربة والمعادن والمياه ومصادرها، إلى جانب قياس الغازات الدفيئة والتلوث والغبار في الهواء، فيما سيكون له مدار قطبي بارتفاع 600 كيلومتر، وسيرسل البيانات إلى محطة أرضية في الإمارات، ومحطات استقبال فرعية بعض الدول العربية، لتستفيد منها مختلف الجهات البيئية والبلديات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراني.

كوادر عربية

وذكرت أن القمر «813» سيعمل على تصميمه وتصنيعه عدد من المهندسين والشباب العرب من مختلف الدول العربية، فيما جاء ذلك بهدف تأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي في قطاع الفضاء، خاصة أن تطويره جاء بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ليكون بمثابة هدية من الإمارات إلى الدول العربية.

وجاء الإعلان عن القمر بمناسبة توقيع ميثاق تأسيس «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» في مارس 2019، وبمبادرة من الإمارات، فيما تسعى هذه المبادرة إلى إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية، لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي نحو استكشاف الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر، القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي الذي سيدفع بالمشاريع المشتركة إلى تحقيق أهدافها.

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