شرطة دبي تشارك باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يقام هذا العام تحت شعار «شاركنا _لنمنعها»، حيث تنظم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فعالياتها في مركز فيستيفال ستي من اليوم حتى بعد غدٍ الخميس.



وذكر العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لكافة شرائح المجتمع.





خدمات



وقال العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة تمتلك منظومة عمل تتطور بشكل مُستمر للتصدي للظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المخدرات، من بينها الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً من أرقام مُروجين من خارج الدولة إلى أرقام محلية، مُعتمدين على إغراء زبائنهم بشراء هذه السموم، وإيداع المقابل في حسابات بنكية يستخدمها هؤلاء المروجون، وذلك لتفادي ملاحقتهم أو الوقوع في أيدي رجال المكافحة.



وأكد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ركزت في الجانب المقابل لمكافحة «ترويج المخدرات من خلال الرسائل» على عمليات التوعية، من خلال حملة موسعة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تبين ضرورة الإبلاغ الفوري حال تلقي أي من هذه الرسائل عبر منصة Ecrime الإلكترونية المتوفرة على موقع شرطة دبي وتطبيقها الذكي، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل أفراد المجتمع، انعكس بشكل لافت على مؤشر الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد 901، أو من خلال التواصل عبر المنصة.





مناسبة مهمة



وبدوره، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء ورفع الوعي بمخاطر المخدرات والتصدي لها ومنع انتشارها في المجتمع، وكذلك فرصة لتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والاطلاع على الأحدث منها، وتحديد أطر التقييم والعلاج والحماية على أسس علمية ومنهجية مدروسة ومعتمدة.





رعاية اجتماعية



ومن جانبه، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: «تشارك هيئة تنمية المجتمع سنوياً في الحملة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إيماناً بأهمية تكامل الجهود مع مختلف الشركاء المعنين بالتوعية والوقاية والعلاج والتأهيل».





«إرادة» تشارك



يشارك مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام وذلك عبر تخصيص منصة للمركز في مردف سيتي سنتر من يوم غد إلى الجمعة المقبل .وأعلن مركز إرادة حرصه على نشر الوعي والتوعية المجتمعية لكافة أفراد المجتمع فيما يخص الإدمان ودعم أصحاب الإرادة المتعافين من الإدمان، والتخفيف من الوصفة المجتمعية بمرض الإدمان، إضافة إلى تقديم الاستشارات التوعوية للأسر والشباب والأطفال.

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