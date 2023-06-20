بحث العلاقات البرلمانية بين الإمارات وزيمبابوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي أمس جاكوب موديندا - رئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

حضر اللقاء عبيد خلفان السلامي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وميرة سلطان السويدي، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

علاقات

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تمثل إحدى المقومات الأساسية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مع أهمية بحث سبل النهوض بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي عضو مراقب في البرلمان الأفريقي منذ العام 2019، ولديه مجموعة من مذكرات التفاهم والصداقة مع البلدان والمجموعات البرلمانية الأفريقية، ويشارك بفعالية في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مما يتيح فرصة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسينا لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة حالياً بين بلدينا والآخذة في التطور.

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