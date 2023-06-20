اتفاقية تعاون بين الإمارات ومنظمة العمل

المصدر: جنيف - البيان

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وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المفتشين لدى الوزارة، وتزويدهم بالمهارات الضرورية، التي تمكنهم من أداء مهامهم التفتيشية بأسلوب استباقي، يعزز القدرات الحالية، تماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد الدولة المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، وجيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش الدورة الـ 111 من المؤتمر، الذي أقيم في الفترة من 5 - 16 يونيو الجاري، فيما وقع الاتفاقية شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، والدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.



وقالت شيماء العوضي: «نحرص على تعزيز علاقات الشراكة مع منظمة العمل الدولية، وتطوير آفاق جديدة للتعاون تصب في خدمة أهدافنا المشتركة في حماية حقوق العمال ومكتسباتهم.

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