مناقشة رحلة المتعامل لملفات القصر

المصدر: دبي - البيان

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عقد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، تم خلاله بحث تعزيز التعاون والتنسيق في ما بينهم في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجدات رحلة المتعامل لملفات القصر، وللتكامل والتنسيق في ما بينهم لتحقيق أفضل الخدمات، وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات.



ورحب طارش المنصوري، خلال الاجتماع بمعالي حصة بوحميد وعلي المطوع، والوفد المرافق لهم.

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