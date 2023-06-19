حمدان بن محمد يعتمد مجموعة من المشاريع الداعمة لريادة دبي العالمية

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأعلن سموه في تغريدة على "تويتر"، اعتماد "مجموعة من المشاريع الداعمة لريادة دبي العالمية بهدف توفير أرقى منظومات البنية التحتية المستقبلية في دبي بقيمة 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف سموه: "اعتمدنا نموذجاً جديداً لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمة مشاريعها في الناتج المحلي لدبي إلى 9 مليارات درهم وخلق 86 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 8 آلاف رائد عمل مواطن، ودعم تأسيس 27 ألف مشروع".

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