أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد صحة كل مواطن ومقيم وزائر أولوية في دبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن دبي تهدف للارتقاء بمنظومتها الصحية بجهود تقودها مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية مع كافة الشركاء، تطلعاً لترك بصمة عالمية تخدم صحة الإنسان في كل مكان من خلال نشر أكثر من 1000 بحث علمي طبي حتى الآن، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن صحة كل مواطن ومقيم وزائر أولوية في دبي.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "زرت اليوم مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وتابعت خطط وبرامج الجامعة في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وبرنامج زراعة الأعضاء.. دبي تهدف للارتقاء بمنظومتها الصحية بجهود تقودها مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية مع كافة الشركاء، ونتطلع لترك بصمة عالمية تخدم صحة الإنسان في كل مكان من خلال نشر أكثر من 1000 بحث علمي طبي حتى الآن.. نشكر فريق الجامعة وفريق المؤسسة على جهودهم التي تعكس توجيهات محمد بن راشد بأن صحة كل مواطن ومقيم وزائر أولوية في دبي".

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