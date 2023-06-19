مطالبة بإحلال طريق يربط 6 مناطق في رأس الخيمية والفجيرة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي، بعد غد الأربعاء، الجلسة الـ13 من دور الانعقاد العادي 4 من الفصل التشريعي 17، حيث تشهد الجلسة توجيه سؤال واحد فقط إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول "تأخر تنفيذ مشاريع ربط الطرق الخاصة ببعض المناطق النائية بشبكات الطرق العامة".

وأكد ناصر محمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة تنفيذ مشروع خاص بإحلال الطريق الذي يربط 6 مناطق هي شوكة والسيجي وكدرا والعجيلي وصفني وصفي التي تتبع إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، بشبكة الطرق العامة، بما يسهم في خفض معدلات ونسب الحوادث المرورية التي تقع عليه، والتي ترجع إلى قدم الشارع وعدم مراعاته للمواصفات الحديثة، نظراً لإنشائه في عام 1978.

وأوضح أن الطريق يمثل شرياناً حيوياً ومهماً لجميع سكان المنطقة، خاصة وأنه يعمل على ربطهم بمقار أعمالهم ومدارس أبنائهم ومؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، فضلاً عن كونه طريق تجاري مهم لمزارعي تلك المناطق، يسهم في إيصال منتجاتهم إلى الأسواق التجارية ومنافذ البيع المختلفة، ونافذة لوصول السياح إلى المناطق الأثرية التي تزخر بها المنطقة.

وقال ناصر محمد اليماحي، إنه سيتوجه بعد غد الأربعاء، في الجلسة الـ 13 للمجلس من دور انعقاده العادي الرابع، للفصل التشريعي السابع عشر، بسؤال إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، يستهدف من خلاله تسريع إجراءات تنفيذ مشروع إحلال الطريق، والتعرف إلى جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع ربط الطرق الخاصة ببعض المناطق النائية بشبكات الطرق العامة.

وأضاف: الطريق يحتاج إلى إزالة، بشكل كامل وعمل طريق مزدوج يمكن استخدامه لهذه المناطق، وبالتالي تقليل الحوادث التي تقع فيه، خاصة وأن هذا الطريق يشهد بين فترة وأخرى وقوع الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الأرواح، إضافة إلى تسبب في خسائر مالية ومادية مختلفة.

وتابع اليماحي: وجود طريق بمواصفات سلامة عالية، ضرورة، وهو أولوية تتناسب مع التطور الكبير الذي تشهدت البنية التحتية لدولة الإمارات، واستراتيجيتها في أن تكون ضمن الدول الرائد في مجالات البنية التحتية، وخلق البيئات المستدامة والمتكاملة، بما يسهم في رفع جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.

وقال: في عام 2020 طرحت الوزارة مناقصة خاصة بهذا الطريق، إلا أنه وإلى يومنا هذا، لم يتم تنفيذ أي إجراءات خاصة بالطريق، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيجابيات الطريق لن تقتصر على خفض الحوادث المرورية والازدحامات التي قد تحدث، وإنما تطال شركات التأمين والتي تتكبد مبالغ كبيرة لتغطية التكاليف المترتبة على الحوادث التي تقع فيه.

جلسة

ومن المقرر أن يطلع المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة بعد غد الأربعاء، على رسالة واردة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات موضوع "سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء"، وسيقر المجلس توصيات موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، وتوصيات موضوع "سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص"، اللذين تمت مناقشتهما في جلسات سابقة.

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