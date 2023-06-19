منصور بن زايد ورئيس جمهورية مالطا يستعرضان علاقات التعاون في مختلف المجالات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، فخامة رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا والوفد المُرافق له، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

ورحبَّ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بفخامة جورج فيلا والوفد المُرافق له، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات وتطويرها بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وسبُل تطويرها بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلديْن الصديقيْن، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و أقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية مالطا والوفد المرافق له.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.

كما حضر من الجانب المالطي معالي ايان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة، وسعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة مالطا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤلين .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز