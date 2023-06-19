عصابة زراعة الاشجار المخدرة في قبضة شرطة أم القيوين

عصابة زراعة الاشجار المخدرة في قبضة شرطة أم القيوين
أكد سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين على اهمية دور رجال مكافحة المخدرات في تصديهم لجرائم المخدرات وأثنى على مايقدمونه من خدمات وجهد كبير في حماية المجتمع والتصدي لهذه الآفة والتي تعتبر من أخطر مهددات الامن في الدولة .
حيث تمكن قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية الاسيوية بتهمة زراعة وترويج المواد المخدرة حيث قاموا بإستغلال مسكنهم للقيام بعملية زرع المواد المخدرة .
وأفاد الرائد جمال سعيد الكتبي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين انه وردت الينا معلومات تفيد بقيام اشخاص بالترويج للمواد المخدرة وبناء عليه تم تشكيل فريق من رجال مكافحة المخدرات الذي قام بأخذ جميع التدابير القانونية وأعداد الكمين الذي أطاح بالعصابة .
حيث تبين بعد القبض والتفتيش عن وجود نبات القنب الهندي (الماريجوانا) في محل سكنهم ، وعليه تم أحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .
ودعى رئيس قسم مكافحة المخدرات ، الى ضرورة تكاتف الجهود من جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الامنية والمختصة لمكافحة جميع أنواع الجرائم التي تخل بأمن المجتمع وضرورة نشر التوعية الامنية وتحذير جميع أفراد المجتمع من المواطنين والجاليات بالاضرار الخطيرة والمدمرة لمثل هذه الممارسات وخطورة تبعاتها القانونية على كل من تسول له نفسه في الاخلال بالامن والمجتمع .
كما تناشد القيادة العامة لشرطة أم القيوين كافة الجهات والجمهور بالتعاون الدائم مع الجهات الامنية بضرورة الابلاغ عن اية افعال قد تؤدي الى الاخلال بالامن في المنطقة وذلك عبر التواصل على خدمة مكافح رقم : (80044) او من خلال مواقع وزارة الداخلية MOI .