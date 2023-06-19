عصابة زراعة الاشجار المخدرة في قبضة شرطة أم القيوين

المصدر: البيان

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أكد سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين على اهمية دور رجال مكافحة المخدرات في تصديهم لجرائم المخدرات وأثنى على مايقدمونه من خدمات وجهد كبير في حماية المجتمع والتصدي لهذه الآفة والتي تعتبر من أخطر مهددات الامن في الدولة .

حيث تمكن قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية الاسيوية بتهمة زراعة وترويج المواد المخدرة حيث قاموا بإستغلال مسكنهم للقيام بعملية زرع المواد المخدرة .

وأفاد الرائد جمال سعيد الكتبي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين انه وردت الينا معلومات تفيد بقيام اشخاص بالترويج للمواد المخدرة وبناء عليه تم تشكيل فريق من رجال مكافحة المخدرات الذي قام بأخذ جميع التدابير القانونية وأعداد الكمين الذي أطاح بالعصابة .

حيث تبين بعد القبض والتفتيش عن وجود نبات القنب الهندي (الماريجوانا) في محل سكنهم ، وعليه تم أحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

ودعى رئيس قسم مكافحة المخدرات ، الى ضرورة تكاتف الجهود من جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الامنية والمختصة لمكافحة جميع أنواع الجرائم التي تخل بأمن المجتمع وضرورة نشر التوعية الامنية وتحذير جميع أفراد المجتمع من المواطنين والجاليات بالاضرار الخطيرة والمدمرة لمثل هذه الممارسات وخطورة تبعاتها القانونية على كل من تسول له نفسه في الاخلال بالامن والمجتمع .

كما تناشد القيادة العامة لشرطة أم القيوين كافة الجهات والجمهور بالتعاون الدائم مع الجهات الامنية بضرورة الابلاغ عن اية افعال قد تؤدي الى الاخلال بالامن في المنطقة وذلك عبر التواصل على خدمة مكافح رقم : (80044) او من خلال مواقع وزارة الداخلية MOI .

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