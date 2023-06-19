"طرق دبي" تشارك في المؤتمر الـ 55 للمنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات

المصدر: البيان

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شاركت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة بوفد من مؤسسة الترخيص في المؤتمر الدولي السنوي الخامس والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات (International Commission for Driver Testing) (CIECA) بحضور وفود من 40 دولة من مختلف قارات العالم، الذي اختتم أعماله أخيراً في العاصمة النمساوية فيينا باستضافة من مجلس السلامة على الطرق بجمهورية النمسا. وكان الموضوع الرئيس للمؤتمر لهذا العام هو: ما الذي يحتاج السائقون المبتدئون معرفته اليوم، وما هي المهارات التي يجب عليهم إتقانها وكيف نختبرها؟

وتفصيلاً، قال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص: "تأتي مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر انطلاقاً من حرصها الدائم على الاطلاع على آخر المستجدات والتجارب والممارسات العالمية الناجحة والمتميّزة في مجال تأهيل وترخيص السائقين، إضافة إلى إطلاعِ وفود الدول الأعضاء في المنظمة المشاركين على مخرجات المشاريع التي اعتمدتها الهيئة في مناهج وسياسات تدريب وتأهيل وترخيص السائقين".

وأضاف آل علي أن الهيئة تحرصُ دائماً على الاستفادة المتبادلة من الخبرات العالمية المتعلقة بقطاع تدريب وتأهيل وترخيص السائقين ونقل المعرفة والتجارب العالمية الناجحة والمتميّزة في هذا المجال بما يخدم السلامة المرورية وينسجم مع رؤية الهيئة في (الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام) التي تُعد من الركائز الأساسية القائمة على تعزيز سلامة التنقّل للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وفي اليوم الختامي للمؤتمر ألقى عبد الله يوسف آل علي كلمة رئيسية وتم تسليم علم المنظمة لهيئة الطرق والمواصلات لاستضافة النسخة السادسة والخمسين لمؤتمر الجمعية العامة للمنظمة الذي سينعقد في شهر مارس في دبي العام القادم 2024 تحت شعار "القيادة الذكية في مدن المستقبل".

كما تضمن البرنامج العام للمؤتمر تقديم عرض مرئي تفصيلي من مؤسسة الترخيص عن نظام تدريب السائقين (DTS) المعتمد لدى الهيئة كنظام إلكتروني يشكّل حلقة تواصل رئيسة بين إدارة ترخيص السائقين ومعاهد التدريب والتأهيل، ويتم من خلاله أيضاً مراقبة عمليات التدريب المنجزة من طرف المدربين في المعاهد.

وتم شرح آلية عمل النظام ودوره المهم باعتباره المرجع الأساسي لقياس مؤشرات التدريب في المعاهد ويساعد المختصين في الإدارة على تحليل واقتراح الأفكار التطويرية المتعلقة بتدريب وتأهيل واختبار السائقين.

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