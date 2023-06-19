شرطة دبي واينوك توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون والتنسيق لحماية الأرواح والممتلكات

المصدر: البيان

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أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة اينوك مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك لحماية الأرواح والممتلكات والمصالح العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقّع الاتفاقية سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ وذلك بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.

ومن خلال الاتفاقية، ستواصل شرطة دبي ومجموعة اينوك ترسيخ أطر التعاون فيما بينهما عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات الرامية لتبادل الخبرات والمعارف من خلال استضافة ورش عمل حول كيفية الاستعداد لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عمل مكرّسة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وبهذه المناسبة أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، تحرص على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء بشكل فعال وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يصب في مصلحة المجتمع ويحقق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

وأشار اللواء الغيثي الى ان مذكرة التفاهم ستعزز وتدعم مبادرة مبادرات "دبي المرنة"، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مدينة دبي على التصدي لجميع مخاطر الكوارث والأزمات واستيعابها واحتوائها، وتقليل الخسائر البشرية والمادية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والتعافي منها ضمن الوقت المناسب وبطريقة فاعلة، بحيث تصبح دبي أكثر مدن العالم مرونة في هذا المجال.

وشكر اللواء الغيثي مجموعة اينوك على انشائها مركزها الأول من نوعه للاستجابة للطوارئ في جبل علي، مما يعزز جاهزية الامارة في الاستعداد والتصدي للكوارث الحالات الطارئة.

من جانبه قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بتعزيز تعاوننا مع شرطة دبي للارتقاء بخدماتنا وعملياتنا التشغيلية، وكذلك الاستعداد لمختلف حالات الطوارئ. ومن خلال تنفيذ مبادرات مماثلة مع المؤسسات العامة والخاصة، نسعى لخدمة جميع شرائح المجتمع وتوطيد علاقاتنا مع كلا القطاعين، كما نتطلع إلى تبادل الخبرات المعرفية التي يمكنها بلا شك أن ترتقي بأعمالنا وتزود المجموعة بأحدث المهارات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك افتتحت العام الماضي مركزها الأول من نوعه للاستجابة للطوارئ في منطقة جبل علي، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة وخططها المتواصلة لحماية أصولها بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي. وعقب الافتتاح الرسمي، زار معالي الفريق عبد الله خليفة المري والوفد المرافق له المركز للاطلاع على أنظمة اتصالات الطوارئ فيه ومناقشة آفاق التعاون الممكنة مع مسؤوليه. ومن خلال الاتفاقية التي وُقّعت اليوم، سيتم ربط المركز بالقيادة العامة لشرطة دبي طوال مدة الاتفاقية، مما سيسهم في التنسيق السلس بين الطرفين.

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