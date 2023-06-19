"أبوظبي للإسكان" يعفي كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عبر الإعلان عن مركز "إسكان أبوظبي" توفير عدة مزايا وخدمات جديدة تستهدف دعم ذوي الدخل المحدود لمن يقل راتبه الشهري عن 21 ألف درهم أو يقل نصيب الفرد والأسرة عن 3725 درهما من خلال تقديم منحة مسكن جاهز دون مقابل.

كما أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، بالإضافة الى رفع قيمة القرض السكني الخاص بشراء مسكن جاهز إلى 1.75 مليون للقروض التي كانت تقل عن هذه القيمة.

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