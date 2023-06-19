4 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 9 ذي الحجة الموافق 27 يونيو ولغاية 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

وبهذه المناسبة، هنأت الوزارة قيادة وحكومة وشعب دولة الامارات والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

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