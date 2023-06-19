الإمارات والبرازيل تستعرضان الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الإمارات رفيع المستوى إلى جمهورية البرازيل الاتحادية يومي 14 و15 يونيو الجاري، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في مختلف المجالات.

لقاء

والتقت معالي ريم الهاشمي خلال الزيارة مسؤولين كباراً، من بينهم سيلسو أموريم، كبير مستشاري الرئاسة البرازيلية، ورودريغو أوتافيو باتشيكو، رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي والكونغرس الوطني، وجيرالدو ألكمين، نائب الرئيس وزير التنمية والصناعة والتجارة، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ. وتمت مناقشة التعاون عبر المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية.

ورحبت معاليها بمصادقة الكونغرس البرازيلي على اتفاقية التعاون وتيسير الاستثمار، وعلى اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

كما التقت معالي الهاشمي ماريا لورا دي روشا، الأمين العام للشؤون الخارجية البرازيلية، وأندريه أرانا كورييا دولاغو، نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة، وكارلوس دوارتي، نائب وزير الخارجية لأفريقيا والشرق الأوسط، وسيدني ليو روميرو، مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وأعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون الثنائية لتشمل مجالات جديدة.

ووقعت البحرية البرازيلية مع مجموعة إيدج «EDGE»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم، اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية لتطوير صواريخ بعيدة المدى ومضادة للسفن، وذلك بحضور معالي ريم الهاشمي، وصالح السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، وكبار الشخصيات من البحرية البرازيلية.

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