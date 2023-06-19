«صحة أبوظبي» تكرم 55 جهة ومتبرعاً دائماً بالدم

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع «خدمات بنك الدم أبوظبي»، 30 متبرعاً دائماً بالدم في أبوظبي و25 جهة داعمة لخدمات بنك الدم تقديراً لدورهم النبيل في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وإنقاذ حياة الأفراد من خلال مساهمتهم في توفير إمدادات الدم الآمنة للمرضى وتلبية الحاجة إليها، وذلك ضمن احتفالية أقيمت في مقر دائرة الصحة أبوظبي الرئيسي بحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة. وأكدت الدائرة أن التبرع بالدم هو عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

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