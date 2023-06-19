«استشاري الشارقة» يختتم الفصل التشريعي العاشر

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الدورة البرلمانية الأخيرة من الفصل التشريعي العاشر، لتسجل الجلسة الـ17 الأخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع حراكاً من العمل الوطني بعد أداء مميز وسجال لطرح مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة محققاً خلال الأعوام الأربعة الكثير من الإنجازات التي دعمت أداء الدوائر الحكومية نحو التطور.

وشهدت الجلسة الـ17، التي عقدت الجمعة الماضي بمقر المجلس برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، إقرار التوصيات الخاصة بدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة بعد الاطلاع على التقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات. وفي ختام الجلسة، أقر الأعضاء توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز