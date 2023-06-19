مسالخ أبوظبي جاهزة لاستقبال أضاحي العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل جاهزية جميع مسالخ أبوظبي لاستقبال جموع المضحين وتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر مجموعة من الخدمات المتطورة التي تضمن سرعة إنجاز جميع طلبات المضحين وراحتهم.

وقال خلفان محمد المحيربي، رئيس قسم الخدمات البيطرية في إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، إن مسالخ أبوظبي استكملت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ الاستقبال من الساعة السادسة صباحاً إلى الرابعة والنصف مساءً.

وأوضح أن مدينة أبوظبي تضم المسلخ الآلي في منطقة الميناء والمخصص لأضاحي الهلال الأحمر والتجار، بينما تقدم مسالخ الشهامة والوثبة وبني ياس خدماتها للجمهور وفقاً لأعلى المعايير.

وتوقع أن يتم تجهيز 37 ألف ذبيحة، مشيراً إلى أن البلدية وفرت 60 قصاباً لضمان استيعاب أعداد المضحين الكبير المتوقع توافدها على المسالخ، إضافة إلى 6 أطباء بيطريين يعملون على فترتين صباحاً ومساءً في جميع المسالخ التي تتبعها لفحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى الأسواق، وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر وفحصها قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح أنه يمكن للجمهور طلب الذبائح عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية من جميع المسالخ الآلية، حيث تشرف بلدية مدينة أبوظبي على عدد من التطبيقات الإلكترونية التي لديها خدمات التجهيز والتوصيل للمنازل ضمن الشروط والتعليمات، منها على سبيل المثال تطبيق «ذبائح الإمارات»، وتطبيق «ذبيحتي»، وتطبيق «ذبائح الجزيرة»، وتطبيق «حلال مزارعنا».

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