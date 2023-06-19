تكريم فريق تطوير المناهج الإرشادية

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت جمعية مرشدات الإمارات فريق عمل تطوير المناهج التربوية الإرشادية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة التي بذلت من أجل تقديم أفضل نموذج وطني قيادي، والذين كان لهم الدور البارز في دعم وتطوير منهج متكامل يدعم العملية التربوية المستدامة في الدولة.

حضر حفل التكريم في مجلس ضاحية «مغيدر» بالشارقة، مريم محمد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات، والدكتورة هدى المطروشي مديرة جمعية مرشدات الإمارات، وأمينة خليل عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة إعداد المناهج، والدكتورة آمنة خليفة عضو مجلس الإدارة، والدكتورة عائشة الصريدي، وعصمت عبدالله، ومنى الشحي مديرة مفوضية رأس الخيمة، وأعضاء اللجنة، وفريق عمل جمعية مرشدات الإمارات وعدد من عضوات مجلس إدارة الجمعية والمسؤولين والمسؤولات وفريق عمل تطوير المناهج.

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