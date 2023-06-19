7 اتصالات يجريها سلطان النيادي مع الجمهور

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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يجري سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي خلال الـ 3 شهور المقبلة الفترة المتبقية من مهمته «طموح زايد2»، 7 اتصالات لاسلكية، وذلك ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، حيث يتفاعل خلالها مع جمهوره من خلال التواصل المباشر معهم واستقبال أسئلتهم والإجابة عنها، فيما ينظم الاتصال، مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي، ومؤسسة الإمارات للآداب.

محطة أرضية

ويتم إجراء الاتصال اللاسلكي من خلال المحطة الأرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتزامن مع عبور محطة الفضاء الدولية فوق دول الخليج العربي، حيث يستخدم راديو الهواة، طيفاً واسعاً من الترددات للتواصل بين الأفراد والجماعات وحتى في المناطق النائية والفضاء، مما يجعله أداة اتصال قيمة. ويتاح خلال الاتصال عبر اللاسلكي الفرصة للجمهور والطلبة الشغوفين من مختلف المدارس في الإمارات، طرح الأسئلة على النيادي المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية حول طبيعة الحياة في بيئة الجاذبية الصغرى، وكيفية تواصله مع العائلة والأصدقاء، وأهم التجارب العلمية التي يتم إجراؤها، فضلاً عن أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

ونظم المركز أول اتصال لاسلكي من الفضاء في 19 أبريل الماضي والذي تفاعل خلاله مع 25 طالباً من مدارس مختلفة، بينما تم تنظيم الاتصالين الثاني والثالث يومي 31 مايو الماضي والأول من يونيو الجاري، وذلك بحضور أكثر من 50 طالباً من مدارس إماراتية مختلفة، فيما وخلال المهمة الأولى «طموح زايد1» والذي تواجد خلالها هزاع المنصوري على متن المحطة الدولية، تم أيضاً إجراء اتصال لاسلكي معه للتعرف على تفاصيل مهمته.

إلهام العقول

ويسعى مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال هذه الاتصالات اللاسلكية مع سلطان، إلى تعزيز شغف الجيل القادم بالفضاء والعلوم. كما نؤمن في مركز محمد بن راشد للفضاء، بقوة هذه اللقاءات في إلهام العقول الشابة للاهتمام أكثر بدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات لتصبح دولة رائدة في مجالات العلوم والفضاء.

ويتلقى الطلاب خلال الحدث تدريباً شاملاً على كيفية استخدام تقنية الاتصال اللاسلكي، والتعرف على أدوات الاتصال المهمة المستخدمة خلال القرن العشرين، فيما يتم تنظيم جولات تعريفية لهم ضمن مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء، للتعرف على أبرز المشاريع والمختبرات العلمية، وأحدث التقنيات المستخدمة، فضلاً عن تعريفهم بمراحل تطور المحطات الفضائية، وأهم الجهود البشرية في مجال استكشاف الفضاء.

برنامج تفاعلي

من جهتها تعتبر جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي عضواً بالاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي، ولها دور تنظيمي بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إصدار وتجديد تراخيص هواة اللاسلكي، فيما تحتاج هواية التخاطب لاستخدام مختلف أنواع الأجهزة اللاسلكية على مستوى العالم، بينما تمارس هذه الهواية على نطاق واسع وتلقى قبولاً من الكثيرين.

دروس مستفادة

ويتابع الطلبة مع رائد الفضاء سلطان النيادي تفاصيل رحلته على متن محطة الفضاء الدولية. حيث يتاح لهم الاستمتاع بفرصة معرفة المزيد عن الفضاء من كتّاب ومتخصصين في المجال، بالإضافة إلى رواد الفضاء المشاركين في البرنامج، هزاع المنصوري ونورة المطروشي، إذ يسلط جميعهم الضوء على التحديات المختلفة التي يواجهها رواد الفضاء.

برنامج

يقدم برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء» للطلبة نظرة فاحصة لحياة رواد الفضاء والمهارات والمعرفة التي يتطلبها هذا المجال، حيث يسعى البرنامج إلى إضافة عجائب الفضاء إلى مناهج الدراسة، وذلك من خلال معرفة المزيد عن علم الفضاء واستكشاف عوالمه، وصولاً إلى تعزيز إلهام أجيال المستقبل.

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