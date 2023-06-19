وزيرة بحرينية تلتقي رؤساء المجالس العالمية للتنمية المستدامة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقت نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ضمن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات، عدداً من رؤساء ونواب رؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، في اجتماع تم خلاله التعريف بمبادرة المجالس العالمية، وأدوارها ومهامها، شارك في الاجتماع عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء رئيس المجلس المعني بالهدف الرابع، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف 11، وإبراهيم الزعبي النائب الأول للرئيس للاستدامة والمناخ في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رئيس المجلس المعني بالهدف الـ 13، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة نور دبي الخيرية رئيسة المجلس المعني بالأهداف «1، 3، 4، 5»، والدكتورة سونيا بن جعفر المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم رئيسة المجلس العالمي المعني بالأهداف 4، 8، 17، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي.

نهج

من جانبه أكد عبدالله لوتاه أن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي تم إطلاقها عام 2018، تعكس نهج وتوجهات دولة الإمارات، بتعزيز أطر التعاون الدولي، وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتحقيق أهداف عالمية سامية تنعكس إيجاباً على المجتمعات، وتعود عليها وعلى الأجيال القادمة بالخير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز