خبراء يؤكدون أهمية دور القيادات النسائية في قضايا المناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وسفارة السويد في أبوظبي ومعهد الحوار السويدي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جلسة نقاشية حول الدور المحوري للقيادات النسائية في دفع عجلة العمل المناخي وتسريع التحول الأخضر، بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28).

وتحت شعار «دور القيادات النسائية في النهوض بقضايا المناخ»، استقطبت الجلسة مجموعة من الضيوف والمتحدثين من الخبراء والمختصين والمؤثرين في العمل المناخي وتمكين المرأة. وضمت قائمة المتحدثين ليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية؛ والدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات؛ والدكتورة سارة شهاب، باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية؛ وحفصة حلاوة، مستشارة مستقلة؛ وشفيق طرابلسي، نائب الرئيس الإقليمي، رئيس عمليات ومبيعات الشبكات لدى إيركسون في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وملاك عبدالله، مندوبة برنامج شباب الإمارات للمناخ. وتولت إدارة الجلسة النقاشية شارلوتا سباري، مديرة معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركزت الجلسة على الإسهامات المشهودة للقيادات النسائية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معالجة قضايا المناخ، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتعزيز الشمولية وضمان إيصال صوت المرأة في المفاوضات المناخية.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز دور القيادات النسائية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد معالجة القضايا المناخية. وتأتي هذه الجلسة تماشياً مع التزامنا بتمكين المرأة قبيل استضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، وفي إطار تعاوننا مع شركائنا. وجمعت الجلسة شخصيات بارزة من القطاعات الحكومية والخاصة والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الدولية، متيحة منصة لتبادل الخبرات ومنهجيات التغلب على التحديات، ووضع استراتيجيات لتعزيز الحضور القيادي للمرأة. وتعكس هذه الفعالية إيماننا بأهمية تضافر الجهود والعمل المشترك لدعم المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في رسم ملامح المستقبل المناخي».

بدورها قالت ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «عند الحديث عن المساواة بين الجنسين والمناخ، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتأثير عواقب التغير المناخي على النساء والفتيات، بل يجب النظر إليهن على أنهن عناصر فاعلة، ويجب إشراكهن بدرجة أكبر في صنع القرار وآليات التنفيذ، لتمكينهن من الإسهام في وضع سياسات مناخية أفضل للجميع».

تعاون

وقالت شارلوتا سباري، مديرة معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن العقبات التي تواجه المساواة بين الجنسين لا تقتصر على إشراك المرأة في الأجندة المناخية، حيث تشمل أيضاً مدى التعاون وتضافر الجهود بين الرجل والمرأة لدفع عجلة العمل المناخي.

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