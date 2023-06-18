محمد بن راشد يفتتح المرحلة الخامسة لأكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم في مكان واحد

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن افتتاح المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد.

وقال سموه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على مساحة 10 كم مربع، وباستثمارات 2 مليار درهم إماراتي، وبعد حوالي 7 مليون ساعة عمل افتتحنا بحمد الله المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد. هذه المرحلة ستوفر الطاقة النظيفة لـ270 ألف منزل وتسهم في خفض انبعاث أكثر من مليون طن من الكربون سنويا في أجواءنا».

وأضاف سموه: «لدينا هدف أن تكون ربع طاقة دبي خلال سبع سنوات من الطاقة النظيفة والمتجددة، و100% من طاقة دبي متجددة بحلول 2050 مع صفر انبعاثات كربونية. إجمالي الاستثمارات في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 50 مليار درهم، ولن نتردد في الاستثمار في أي مشروع يحافظ على بيئتنا».

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