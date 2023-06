بلدية دبي تتوج بفئتين من الجوائز الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش

المصدر: البيان

نالت بلدية دبي فئتين من فئات الجوائز الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش " LivCom Awards" The International Awards for Liveable Communities، التي تنظمها لجنة LIVCOM بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتركز على أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بإدارة البيئة المحلية والتنمية الحضرية. وفازت البلدية بالمركز الأول في فئة معايير التخطيط والإدارة المستدامة (Sustainable Planning and Management Policies)، والمركز الثاني في فئة المدينة المتكاملة (Whole City Category).

وتهدف الجائزة إلى تشجيع أفضل الممارسات التي تُسهم في توفير مجتمع نابض بالحياة، ومستدام بيئياً؛ يعمل على تحسين نوعية الحياة، إضافةً إلى تكريم المشاريع المبتكرة التي تثبت الاستدامة والوعي البيئي على المجتمع، والتركيز على أفضل الممارسات في إدارة البيئة المحلية والتنمية الحضرية من خلال تحسين نوعية حياة المواطنين الأفراد من خلال إنشاء مجتمعات صالحة للعيش.

وعرضت بلدية دبي 14 مبادرة تخطيطة، تراعي معايير الجائزة، والتي تشمل، التخطيط الحضري المستدام، والتراث والثقافة والفنون، وتعزيز المساحات العامة والخضراء، والحفاظ على البيئية والاقتصاد الأخضر، ومشاركة المجتمع، وجودة الحياة وصحة المجتمع. وشملت المبادرات: استراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة، واستراتيجية التطوير حول محطات المترو، وتطبيق كيف تراها 2040، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق بيئة صديقة للمسنين والأطفال في إمارة دبي.

وتمنح المنظمة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش جوائز "LivCom" منذ عام 1997، وذلك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الدولي للشيخوخة(UN-INIA) ، ومركز الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية(UNCRD) ، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP) ومقرها المملكة المتحدة.

