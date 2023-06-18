الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أوغندا ولشعبها الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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