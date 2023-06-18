«الاتحاد الخيرية» تستهدف 2000 أسرة بالأضاحي

المصدر: عجمان ـ البيان

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أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان عن اكتمال استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشاريعها الخيرية الرامية إلى إدخال السعادة والفرحة عند الأسر المتعففة وأسر الأيتام، حيث تستهدف المؤسسة هذا العام توزيع أضاحي لـ2000 أسرة، وبينما شهد العام الماضي توزيع أضاحٍ لـ400 أسرة متعففة، كما تحرص المؤسسة سنوياً على زيادة رقعة المشاريع الخيرية والإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

تبرعات

وقال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: يعتبر مشروع توزيع الأضاحي من أبرز مشاريع المؤسسة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على أسر الأيتام والأسر المتعففة، كما تقوم المؤسسة باستقبال تبرعات المحسنين للأضاحي التي تذبح وتوزع خارج الدولة وذلك بقيمة 370 درهماً، وأضاحٍ تذبح داخل الدولة وتوزع داخلها بقيمة 600 درهم.

وأكد الجنيبي على استعداد فرق العمل لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل من أجل زيادة رقعة توزيع الأضاحي للأسر المستفيدة من المشروع، وتعزيز الجهود لتطوير المشاريع الخيرية والإنسانية التي تخدم المجتمع.

يذكر أن ذبح الأضاحي يتم ضمن مقاصب معتمدة، ويراعى فيها تطبيق أفضل المعايير الصحية والبيئية، وتستفيد منه كافة الأسر المسجلة لتنعم باللحوم الطازجة في عيد الأضحى المبارك.

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