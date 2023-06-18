تخريج دفعة استثنائية في تنمية المهارات القيادية

المصدر: دبي - البيان

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احتفل برنامج قادة، المشروع الرائد المكرس لتنمية المهارات القيادية بين الأفراد في جميع أنحاء العالم العربي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبيه بعد تسعة أشهر من التدريب والتأهيل.

وعقد البرنامج في مركز دبي العالمي للتجارة بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة دبي الرقمية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفنادق ومنتجعات جميرا.

يدور برنامج قادة حول خمسة أركان أساسية: القيادة والاستراتيجية، قيادة المؤسسات، التمحور حول العميل، الإيجابية وجودة الحياة، والابتكار وإدارة المعرفة.

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