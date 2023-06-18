ندوة في مكتبة زايد المركزية بالعين حول «الصحة والاستدامة»

المصدر: العين - البيان

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نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة ندوة بعنوان «الصحة والاستدامة»، وذلك بمسرح المكتبة في مدينة العين، حضر الندوة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وعدد من المسؤولين وجمع من المعنيين في القطاع الطبي والصحي.

وعرضت الندوة جملة من المحاور التي ترتبط بالاستدامة ومفهومها وأهمية الصحة الجيدة والترفيه كأهداف للتنمية. وتناولت جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة وقضايا الصحة.

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