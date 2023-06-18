«جامع الشيخ زايد» يطلق الدورة الـ 11 من برنامج «الدليل الثقافي الصغير»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن «مركز جامع الشيخ زايد الكبير» إطلاق النسخة الحادية عشرة من برنامج «الدليل الثقافي الصغير»، وهو أحد البرامج التي تأتي تحت مظلة «الشباب الباني»، الذي يجمع تحت مظلته المبادرات والأنشطة التي أطلقها المركز على مر السنوات وتُعنى بفئة النشء والشباب من أبناء الوطن.

يأتي هذا البرنامج تجسيداً لدور المركز الريادي في خدمة المجتمع، وتطبيقاً لأهم قيمه «نعمل بوطنية نابعة من إرث الإمارات الأصيل»، ويندرج في إطار جهوده الرامية إلى دعم دور الأسرة والمجتمع في تعزيز التربية الأخلاقية للأجيال الناشئة.

ودعا المركز طلاب وطالبات المدارس للتسجيل في البرنامج الذي تقام فعالياته على مرحلتين خصصت المرحلة الأولى للناشئة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر، وستكون في الفترة من 17 يوليو إلى 27 يوليو المقبل.. أما المرحلة الثانية فخصصت للناشئة من الصف الخامس إلى الصف الثامن، وتقام في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل، ويمكن للراغبين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.szgmc.gov.ae، علماً أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين 3 يوليو المقبل.

جيل قادر

وفي هذا الإطار قال الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام المركز: «يأتي إطلاق الدورة الجديدة من برنامج «الدليل الثقافي الصغير» تتمة للنجاحات التي حققها البرنامج في دوراته السابقة ويندرج ضمن مسؤولية المركز في إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، مطّلع على رسالة المركز المتمثلة في التسامح واحترام الآخر، المنبثقة من مآثر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

وأضاف إن هذا البرنامج يجسد حرص مركز جامع الشيخ زايد الكبير على إطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الإماراتية بمختلف فئاتها السنية، وتنشئة جيل يتحلى بالأخلاق الحميدة، منفتح على باقي ثقافات العالم، مؤمن بقيم التسامح والتعايش والإخاء، التي تجسد رسالة المركز.

منهجية

وحول البرنامج قالت أمينة الحمادي، مدير إدارة خدمات المصلين والزوار بالإنابة في المركز: «يستند البرنامج التدريبي «الدليل الثقافي الصغير» على منهجية تعليمية مبتكرة، تعمل على صقل مواهب وطاقات النشء من خلال منظومة متكاملة من عناصر التدريب وورش العمل المختلفة، التي تثير شغفهم لتقديم الجولات الثقافية في مراحل عمرية مبكرة، كما يطلعهم على الخبرات والمهارات الأساسية اللازمة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعريفهم وتدريبهم على أساسيات ومعايير أداء الجولات الثقافية، ورسائل المركز في إحياء فنون الحضارة الإسلامية، كموروث ثقافي تتناقله الأجيال، من خلال هذا البرنامج يعمل المركز على إعداد النشء الجديد ليكونوا خير سفراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعكسون رسالتها السامية القائمة على إرساء قيم التسامح والتآخي بين شعوب العالم».

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