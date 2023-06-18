«إنترريجونال» يطلق برنامج «التغير المناخي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، برنامج «التغير المناخي»، تزامناً مع عام الاستدامة، الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات «كوب 28». ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي وتعميق الرؤى والأفكار، بشأن تغير المناخ وتأثيراته العالمية على كل المستويات، وتعزيز الاهتمام المجتمعي بمؤتمر «كوب 28».

ويوفر البرنامج، الذي يواكب «كوب 28»، المزمع عقده في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، سلسلة من الأنشطة المتعلقة بقضايا التغير المناخي وورش عمل وحلقات نقاشية، ومقاطع فيديو قصيرة وأرقام إحصائية وتحليلية مبسطة، تتناسب مع رؤية «إنترريجونال»، إلى جانب إطلاق بعض الأنشطة التوعوية والتدريبية لطلاب الجامعات.

ويمهد برنامج «التغير المناخي» لفعاليات «كوب 28»، عبر تقديم مجموعة ثرية من الدراسات والتحليلات والأبحاث المعمقة المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع وغيرها.

وسيقوم فريق عمل «إنترريجونال» في إطار «البرنامج» بتغطية «كوب 28» من زوايا تحليلية وبحثية عدة، من بينها تقييم المساهمات المحددة وطنياً للدول، وتحديات تحقيقها في ضوء الموارد المتاحة والسياسات الموضوعة، للحد من الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

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