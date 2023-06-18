عبدالله بن سالم يعزي في وفاة هادف السلمان وموزة بخيت

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة هادف أحمد السلمان، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة النوف بالشارقة.

وأعرب سموه عن صادق مواساته وتعازيه لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة موزة بخيت بن سعد في الشارقة.

وأعرب سموه عن صادق مواساته وتعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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