الإمارات تشارك في «ندوة إدارة المياه المتقدمة» بكوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت دولة الإمارات في ندوة سياسات وتقنيات إدارة المياه المتقدمة التي عقدت في مقر هيئة المياه الكورية في سيئول وذلك في إطار عمل اللجنة الإماراتية الكورية المشتركة للتعاون في مجال الموارد المائية.

شارك في الندوة من الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ومن الجانب الكوري مكتب سياسات المياه الكورية وهيئة المياه الكورية ووزارة البيئة الكورية.

تعزيز

وترأس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة في الندوة التي ناقشت العديد من المواضيع المهمة، في مقدمتها دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة المائية.

كما اطلع وفد دولة الإمارات ضمن مشاركته على التجربة الكورية في مجال استخدام التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في إدارة محطات وشبكات إنتاج المياه في كوريا، إضافة إلى الاطلاع على محطة شركة سامسونغ لإنتاج المياه فائقة النقاء المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية والصناعات الدقيقة.

لقاء

وعلى هامش مشاركته في ندوة سياسات وتقنيات إدارة المياه المتقدمة، التقى أحمد الكعبي مع هان هوا جين وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الكورية في مجال إدارة الموارد المائية، والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مشاركة كوريا بالدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28».

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